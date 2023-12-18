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Игрок «Оренбурга» Мансилья: мы чувствуем судейскую несправедливость, но это не оправдание

Игрок «Оренбурга» Мансилья: мы чувствуем судейскую несправедливость, но это не оправдание
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о судействе в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«И с «Ростовом» были — не назначили пенальти. С «Факелом» должно было быть удаление игрока в эпизоде с Флорентином, как мне кажется. Мы чувствуем несправедливость по отношению к нам из-за судейства. Но это не оправдание. Нам надо продолжать работать. Но иногда это злит, и становится немного грустно, когда не назначают пенальти или не удаляют игрока.

Нам не надо понимать правила, чтобы понимать, что происходит. В матче с «Ростовом» игрок коснулся в штрафной мяча рукой, а VAR не смотрел эпизод. Это нечестно. Мы отдаём очень много сил нашей работе, но, когда происходят такие вещи, расстраиваешься и чувствуешь несправедливость. Но повторюсь, что это не оправдание — не хотим фокусироваться на теме судейства, а хотим продолжать работать», — сказал Мансилья в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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