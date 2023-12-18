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Вендел хочет играть за «Фламенго», но клуб не делал предложений «Зениту»

Вендел хочет играть за «Фламенго», но клуб не делал предложений «Зениту»
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Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел хочет перейти во «Фламенго». Об этом сообщает бразильский журналист Папараццо Рубро Негро в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Вендел уже несколько раз демонстрировал своё желание играть за бразильский клуб, но, несмотря на это, на сегодняшний день никакие первоначальные переговоры с Венделом с целью его перехода в следующее трансферное окно не начались. Кроме того, «Зенит» также не получил никаких контактов от руководства «Фламенго» по поводу возможного трансфера в начале 2024 года.

Напомним, ранее появилась информация, что санкт-петербургский «Зенит» может обменять игрока команды Вендела в турецкий «Галатасарай» на бывшего футболиста украинского «Шахтёра» Тете. Также ранее в СМИ появилась информация, что Вендел попросил клуб отпустить его зимой во «Фламенго». Однако позже агент игрока всё опроверг.

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