Андрей Аршавин назвал причину деградации уровня РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин оценил нынешний уровень Российской Премьер-Лиги, а также высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Идёт разговор о том, что лига деградирует — но как сравнить с тем, что было, без еврокубков? Трудно определить. Но по идее уровень всё равно стал слабее, потому что легионеры уезжали. Приезжают послабее тех, которых могли себе позволить раньше.

Прошлой зимой Василий Березуцкий говорил о том, что в России команды ни за что не борются. А сейчас очень жёстко всё, — не помню настолько интригующего чемпионата за последние пять лет. Нет такого ощущения? Всегда все за что-то борются, всегда хотят выиграть. Просто сейчас такая ситуация, что «Зенит» к зимнему перерыву не ушёл в отрыв. Хотя, с другой стороны, «Зенит» редко уходил в большой отрыв. У клубов амбициозные руководители, — хотят выиграть и в эти пять лет хотели выиграть», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.