Алан Ширер: я бы сошёл с ума, если бы пришлось играть с Гарначо и Антони

Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер высказался об отсутствии голов в английской Премьер-лиге у нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда. Футбольный эксперт предположил, что датскому футболисту некомфортно взаимодействовать с партнёрами по команде — Антони и Алехандро Гарначо.

«Голы Расмуса придут. Ему нужно лучше действовать в подыгрыше и использовать моменты, но мне он нравится.

Я пытаюсь поставить себя на его место и представляю рядом Гарначо, который чаще всего бегает с опущенной головой. А на другом фланге — Антони. Я бы с ума сошёл, играя с ними! Хойлунд понимает, что бразилец почти всегда переложит мяч себе под левую и сместится в центр. Все защитники уже давно в курсе этого трюка», — приводит слова Ширера One Football.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» минувшим летом за € 73,9 млн. В текущем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.