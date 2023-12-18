В «Балтике» рассказали, планируются ли усиления в зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о трансферных задачах калининградского клуба во время зимнего трансферного окна.

«В зимнее трансферное окно планируем усиление. Есть несколько позиций, которые в этом нуждаются», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В летнее трансферное окно ряды «Балтики» пополнили 10 футболистов. Среди них были вратарь Сослан Джанаев, защитники Александр Жиров и Натан Гассама, а также хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович.

Напомним, в текущем сезоне «Балтика» принимает участие в Российской Премьер-Лиге впервые за 25 лет. На данный момент калининградская команда занимает предпоследнее, 15-е место. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 13 очков после 18 туров.