В «Вест Хэме» готовы отложить сделку по переходу Ренана из «Зенита»

Спортивный директор английского «Вест Хэма» Тим Стейдтен заявил, что клуб готов отложить сделку по переходу защитника «Зенита» Роберта Ренана, сообщает The West Ham Way.

Стейдтен заявил, что является фанатом Ренана, и при этом сказал, что клуб лишь интересуется бразильским защитником, именно поэтому «Вест Хэм» может отложить сделку.

Напомним, ранее появилась информация, что английский клуб согласовал переход Ренана. Однако 20-летний футболист должен был сначала отправиться в аренду в Бразилию, так как из-за санкций перевод денег из Англии в Россию невозможен. Среди возможных вариантов в Южной Америки были «Интернасьонал» и «Коринтианс».

Ранее сообщалось, что Ренан хочет уйти из «Зенита», а российский клуб не собирается удерживать игрока. На подписание Роберта претендует ряд бразильских, испанских и английских клубов.