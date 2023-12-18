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В «Вест Хэме» готовы отложить сделку по переходу Ренана из «Зенита»

В «Вест Хэме» готовы отложить сделку по переходу Ренана из «Зенита»
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Спортивный директор английского «Вест Хэма» Тим Стейдтен заявил, что клуб готов отложить сделку по переходу защитника «Зенита» Роберта Ренана, сообщает The West Ham Way.

Стейдтен заявил, что является фанатом Ренана, и при этом сказал, что клуб лишь интересуется бразильским защитником, именно поэтому «Вест Хэм» может отложить сделку.

Напомним, ранее появилась информация, что английский клуб согласовал переход Ренана. Однако 20-летний футболист должен был сначала отправиться в аренду в Бразилию, так как из-за санкций перевод денег из Англии в Россию невозможен. Среди возможных вариантов в Южной Америки были «Интернасьонал» и «Коринтианс».

Ранее сообщалось, что Ренан хочет уйти из «Зенита», а российский клуб не собирается удерживать игрока. На подписание Роберта претендует ряд бразильских, испанских и английских клубов.

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