Мансилья: самое вкусное, что делает наша няня — супчик! Мне очень нравится борщ

Игрок «Оренбурга» Брайан Мансилья назвал самое вкусное российское блюдо.

— А какая твоя любимая еда в России?

— Самое вкусное, что делает наша няня — супчик! Мне очень нравится, такого красного цвета. Борщ! Мы часто едим его дома. Мне он очень нравится. Вообще, для меня не было никаких проблем с едой после переезда в Россию», — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мансилья перебрался в «Оренбург» летом 2022 года на правах аренды из аргентинского «Расинга», а уже нынешним летом перешёл в команду на постоянной основе, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,2 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Оренбург» располагается в зоне стыковых матчей, на 14-й строчке с 15 очками.