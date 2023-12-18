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Мансилья: дети хотят быть как Месси, а мне всегда нравился Дибала

Мансилья: дети хотят быть как Месси, а мне всегда нравился Дибала
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Аргентинский вингер «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о своём отношении к соотечественникам — форварду «Интер Майами» Лионелю Месси и нападающему «Ромы» Пауло Дибале.

«Эпоха Месси ушла? Не знаю. Он дал много футболу. Месси принял хорошее решение, перейдя в МЛС. Он может ещё поиграть, но и отдохнуть, быть с семьёй. Он сделал много полезного не только для Аргентины, но и для всех, выиграл много титулов с «Барселоной». Это игрок, которого все уважают и знают во всём мире. Все дети мечтают стать таким, как он, а мне всегда нравился Пауло Дибала, его стиль игры, как он владеет мячом», — сказал Мансилья в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Мансилья перебрался в «Оренбург» летом 2022 года в качестве аренды из аргентинского «Расинга», а уже нынешним летом перешёл в команду на постоянной основе, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,2 млн.

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