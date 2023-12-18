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Экс-футболист Кариока найден и рассказал, почему был похищен

Экс-футболист Кариока найден и рассказал, почему был похищен
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Похищенный бывший футболист испанской «Валенсии» и «Коринтианса» Марселиньо Кариока был найден, сообщает Globo.

По информации гражданской полиции, Марселиньо Кариока найден после того, как был объявлен пропавшим без вести. Бывшего игрока не видели с 17 декабря, и он был освобождён после нескольких часов похищения. При этом Марселиньо опубликовал видео, где рассказывает, что его похитил муж женщины, с которой экс-игрок был в отношениях, 17 декабря.

Вдобавок, до того, как нашли Кариоку, полиция арестовала двух мужчин, находившихся возле найденной машины Марселиньо. Их подозревают в причастности к исчезновению бывшего игрока. Позже мужчин доставили в Отдел по борьбе с похищениями людей гражданской полиции.

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