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Экс-футболист «Зенита» Халк объявил о втором ребёнке от племянницы своей бывшей жены

Экс-футболист «Зенита» Халк объявил о втором ребёнке от племянницы своей бывшей жены
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Бывший футболист «Зенита», а ныне игрок «Атлетико Минейро» Халк объявил о втором ребёнке от Камилы Анджело, которая является племянницей экс-жены бразильца Ираны Анджело.

«Заскочил поблагодарить вас за бесчисленные сообщения, которые я получаю о беременности моей жены. Ещё один сын, ещё одно благословение, которое дал мне бог», — написал Халк в социальной сети.

Халк был дядей Камилы Анджело во время своего брака с Ираной Анджело, от которого у футболиста осталось трое детей. Однако в 2020 году бывший игрок сине-бело-голубых женился на Камиле после 12 лет отношений с её тётей. Уже спустя год у пары родился первенец, а совсем недавно Халк объявил, что у них будет второй ребёнок.

Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.

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