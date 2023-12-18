Экс-футболист «Зенита» Халк объявил о втором ребёнке от племянницы своей бывшей жены

Бывший футболист «Зенита», а ныне игрок «Атлетико Минейро» Халк объявил о втором ребёнке от Камилы Анджело, которая является племянницей экс-жены бразильца Ираны Анджело.

«Заскочил поблагодарить вас за бесчисленные сообщения, которые я получаю о беременности моей жены. Ещё один сын, ещё одно благословение, которое дал мне бог», — написал Халк в социальной сети.

Халк был дядей Камилы Анджело во время своего брака с Ираной Анджело, от которого у футболиста осталось трое детей. Однако в 2020 году бывший игрок сине-бело-голубых женился на Камиле после 12 лет отношений с её тётей. Уже спустя год у пары родился первенец, а совсем недавно Халк объявил, что у них будет второй ребёнок.

Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.