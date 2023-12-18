Источник: «Локомотив» отправит Педриньо в бесплатную годичную аренду в «Сантос»

Московский «Локомотив» отправит игрока команды Педро Габриэла в бесплатную годичную аренду в бразильский «Сантос», сообщает Bola Do Jogo.

По информации источника, у Педриньо есть устное соглашение об усилении «Сантоса» в 2024 году. При этом игрок пройдёт медобследование в ближайшие дни.

Осенью 2022 года футболист перешёл в стан железнодорожников из «РБ Брагантино». По информации интернет-портала Transfermarkt, трансфер обошёлся «Локомотиву» в € 3,5 млн.

Напомним, в марте 2023 года бывшая девушка Педриньо заявила, что подвергалась домашнему насилию со стороны футболиста. Тогда «Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с нападающим, который находился в аренде из «Локомотива». Сейчас бразилец выступает на правах аренды за «Америку Минейро», соглашение с которой заканчивается в декабре 2023 года.