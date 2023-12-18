Игрок «Локо» Тикнизян рассказал, как познакомился с Яной Ромашкиной

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился подробностями знакомства с Яной Ромашкиной, которая является ведущей «Матч ТВ» и женой футболиста.

«Мы познакомились за счёт общих друзей, один из них — Константин Марадишвили (игрок «Локомотива»). Встреча была спонтанной, но, честно говоря, Яну увидел за полгода до того, как познакомились. Заострил внимание на ней, поэтому, когда представилась возможность побывать с ней в одном ресторане, я ей воспользоваться. И взял с собой кошелёк, чтобы оплатить счёт.

Яна вообще не думала над моим предложением, сразу согласилась. Я самокритичный человек, можно было сделать предложение романтичнее и лучше. Открою маленький секрет — одним из вариантов было улететь во Флоренцию, чтобы в неформальной обстановке сделать то самое предложение. Но денег на билеты не хватило, поэтому я приехал в Останкино (улыбается)», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

Напомним, 24 сентября игрок железнодорожников сделал предложение Ромашкиной, а уже через месяц пара поженилась.