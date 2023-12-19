Главный тренер сборной Украины оценил шансы «Шахтёра» в матче с «Марселем» в Лиге Европы

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров оценил шансы «Шахтёра» в матче с «Марселем» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Я считаю, что «Шахтёр» своей игрой заслужил этот выход. Особенно две игры против «Барселоны», во второй из которых они победили и показали очень высокий уровень игры. Они заслужили этот выход. Если «Шахтёр» подойдёт в хорошей форме к противостоянию с «Марселем», то у него очень хорошие шансы, — приводит слова Реброва ua.tribuna.com.

Матчи пройдут 15 и 22 февраля.

Напомним, «Шахтёр» попал в Лигу Европы, заняв третье место на групповой стадии Лиги чемпионов. «Марсель», в свою очередь, занял второе место на групповой стадии Лиги Европы.

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