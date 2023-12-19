Глава «Барселоны» рассказал о последствиях, если клуб не возьмёт титул по итогам сезона

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о важности титулов для каталонского клуба.

«Если «Барселона» не выиграет титулы, всегда будут последствия. Нам нужно будет принимать решения. Но реальность сейчас такова, что мы сражаемся во всех турнирах. Мы будем бороться за все возможные титулы, я настроен оптимистично. Мои ожидания всё те же», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на девять очков. в 1/8 финала Лиги чемпионов каталонский клуб встретится с «Наполи».

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