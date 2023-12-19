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Скалони рассказал о роли Месси в сборной Аргентины

Скалони рассказал о роли Месси в сборной Аргентины
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о роли нападающего Лионеля Месси в национальной команде.

«У него свой способ руководства. Как капитан, он является лидером и подталкивает своих товарищей по команде вперёд. И, конечно же, он также подает пример, обыгрывая своих соперников. Он всегда нам помогал, он всегда был с нами великолепен, и тренировать его одно удовольствие», — приводит слова Скалони Goal.

Напомним, Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Его контрактное соглашение с командой рассчитано до 2026 года. Под его руководством национальная команда Аргентин стала победителем ЧМ-2022, обыграв в решающем матче турнира сборную Франции (3:3 – основное время, 4:2 – в серии пенальти).

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