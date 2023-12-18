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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил победу на чемпионате мира 2022 года

Месси — о годовщине победы на ЧМ-2022: самое прекрасное безумие в моей карьере!
Лионель Месси
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре спустя год после финала.

«Один год самого прекрасного безумия в моей карьере! Незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь. С юбилеем всех!!!» — написал Мессии в социальной сети Instagram*.

Фото: Страница Месси в социальной сети

Сборная Аргентины в финале турнира обыграла сборную Франции (3:3 и 4:2 по серии пенальти). Кубок чемпионата мира стал для Лео Месси первым в карьере.

А вы помните, как это было?
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В этом матче забитыми мячами отметились Анхель Ди Мария, дважды Месси, и хет-трик оформил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. При этом на самых последних минутах игрок сборной Франции Рандаль Коло Муани упустил верный момент, который мог привести французов к золоту. Голкипер соперников Эмилиано Мартинес совершил сейв.

*Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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