Марсело: «Реал» — самая культовая команда, но «Флуминенсе» — мой самый большой клуб

Защитник «Флуминенсе» Марсело, ранее выступавший за «Реал», рассказал о значимости бразильского клуба в своей жизни, а также высказался об участии в клубном чемпионата мира.

«Мадридский «Реал» — самая культовая команда в мире, но «Флуминенсе» — мой самый большой клуб, потому что они сделали меня… Я был ребёнком, когда перешёл во «Флуминенсе», и «Флуминенсе» — это моё всё. Играть с ними на клубном чемпионате мира — это потрясающе», — приводит слова Марсело журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В составе «Реала» Марсело пять раз выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, пять раз завоёвывал Суперкубок Испании и три раза становился обладателем Суперкубка Европы.

Напомним, 18 декабря «Флуминенсе» со счётом 2:0 обыграл египетский «Аль-Ахли» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира — 2023. Бразильский клуб пробился в финал соревнований.