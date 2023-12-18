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«Манчестер Сити» может сыграть с «Флуминенсе» в финале КЧМ

«Манчестер Сити» может сыграть с «Флуминенсе» в финале КЧМ
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Завершился полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2023, в котором встречались бразильский «Флуминенсе» и египетский «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. «Флуминенсе» сумел добыть уверенную победу — 2:0.

Бразильцы вышли вперёд на 71-й минуте благодаря голу Джона Арьяса. Полузащитник «Флуминенсе» реализовал пенальти. В самой концовке встречи форвард номинальных хозяев Джон Кеннеди установил окончательный счёт — 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

Таким образом, «Флуминенсе» вышел в финал клубного чемпионата мира. Бразильская команда сыграет в решающем матче с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Урава Ред Даймондс». Команды выявят сильнейшего во вторник, 19 декабря. Начало игры — в 21:00 мск.

Клубный чемпионат мира - 2023 . 1/2 финала
18 декабря 2023, понедельник. 21:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 0
Аль-Ахли
Каир, Египет
1:0 Арьяс – 71'     2:0 Кеннеди – 90'    
Турнирная сетка КЧМ-2023
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