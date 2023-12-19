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Диего Симеоне: «Атлетико» не должен зависеть от одного таланта Гризманна

Диего Симеоне: «Атлетико» не должен зависеть от одного таланта Гризманна
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что в своих матчах «матрасники» не должны рассчитывать исключительно на талант и профессиональные качества нападающего Антуана Гризманна.

«Я думаю, что команда должна проявлять себя наилучшим образом, не ставя себя в зависимость от талантов такого футболиста, как Гризманн. У нас должна быть команда, которая больше чем имя одного игрока. У нас должен быть выбор, независимо от того, есть Гризманн на поле или нет», — приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гризманна с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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