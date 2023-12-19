Одемвингие: я видел в Татарстане серьёзных ребят, но не был ни агрессором, ни жертвой

Бывший нападающий «Локомотива», «КАМАЗа» и сборной Нигерии Питер Одемвингие высказался о популярности сериала «Слова пацана». Он признался, что видел во время поездок в Татарстан людей, похожих на героев сериала.

«Последние пару лет я даже футбол редко смотрю. А что за сериал, про что? Татарстан, группировки? Когда-то я читал статью, что Челны считались одним из самых криминальных городов России именно в плане подростковой преступности. Но всё это прошло мимо меня. Бог уберёг. Я играл в «КАМАЗе», и каждый день у меня проходил в рутине: школа — тренировка, школа — тренировка. Ни на что другое времени просто не оставалось.

Я чувствовал, что это было. Существовала какая-то иерархия, пацанские понятия. Кто вырос в России в 1990-е, знает, что это было за время. Все смотрели новости: здесь бомба, там разборки. Я видел блатных, серьёзных ребят, но никогда не входил ни в какие группировки. Я не был ни агрессором, ни жертвой», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.