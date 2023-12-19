Легенда «Локомотива» Гильерме рассказал, как стал вратарём

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, как стал вратарём. Он признался, что на старте своей карьеры был защитником, а на ворота его поставили по случайному стечению обстоятельств.

«Как я стал вратарём? В Бразилии я был защитником, играл в мини-футбол, но играл очень плохо в поле. Я был очень высоким, а в один день вратарь не пришёл в школу. И никого не было. Тренер посмотрел и сказал: «Ты высокий, плохо ногами играешь, иди в ворота». И всё, и мне понравилось», — сказал Гильерме в видео на YouTube-канале «Родина Медиа».

Гильерме 38 лет, за «Локомотив» бразилец с российским паспортом выступает с 2007 года. Вместе с железнодорожниками Маринато стал чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти встречах в составе красно-зелёных в Кубке России, в двух из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.