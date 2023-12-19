Фелипе Мело: «Манчестер Сити» — лучшая команда Европы за последние пять лет

Полузащитник бразильского «Флуминенсе» Фелипе Мело поделился мыслями о «Манчестер Сити», который, возможно, станет соперником южноамериканского клуба в финале клубного чемпионата мира.

«Лучшая команда Европы за последние пять лет, несмотря на то что не выигрывала Лигу чемпионов [первые четыре из них]. Они испытывают то, к чему не привыкли, — у них было несколько неудачных результатов в чемпионате Англии, и они видят «Ливерпуль» на вершине таблицы (на момент выхода интервью «Ливерпуль» возглавлял таблицу АПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Но мы знаем потенциал «Сити».

У них отличный тренер и сочетание силы, скорости и технических способностей. У них очень сильный игрок впереди (Эрлинг Холанд. — Прим. «Чемпионата»), который всегда в движении. Они очень хорошо умеют выводить мяч из обороны. Мы много изучаем их, усердно тренируемся. Мы знаем, что это будет очень, очень сложно, но это факт, что в этой жизни нет ничего невозможного. Я христианин, я много читаю Библию. В Библии сказано: «Если вы верите, то всё возможно». Так что всё возможно», — сказал Мело в интервью пресс-службе ФИФА.

Напомним, 18 декабря «Флуминенсе» со счётом 2:0 обыграл египетский «Аль-Ахли» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира — 2023. Бразильский клуб пробился в финал соревнований. Во втором полуфинальном матче встретятся японский клуб «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 19 декабря, начало в 21:00 мск.