Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» заявили, что хотят компенсировать отсутствие Гави краткосрочной арендой

В «Барселоне» заявили, что хотят компенсировать отсутствие Гави краткосрочной арендой
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб намерен попытаться компенсировать длительное отсутствие полузащитника Гави за счёт аренды игрока на вторую половину сезона. В качестве примера функционер привёл переход Эдгара Давидса 20 лет назад из «Ювентуса».

«Если нам удастся удовлетворить требованиям финансового фэйр-плей, то идея состоит в том, чтобы найти полузащитника, который сможет как-то компенсировать отсутствие Гави. Это будет аренда до конца сезона, как мы сделали много лет назад с Давидсом», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов провёл в «Барселоне» половину сезона-2003/2004 на правах аренды из «Ювентуса». Всего за каталонцев Давидс провёл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, полузащитник сине-гранатовых Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче отборочного раунда на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии (3:1).

Материалы по теме
«Фулхэм» хочет приобрести Матса Виффера, на которого претендовала «Барселона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android