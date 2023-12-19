Горшков: в футболе Осинькина есть часть Гвардиолы и часть «Ливерпуля»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, стиль каких команд и тренеров прослеживается в футболе, который ставит Игорь Осинькин. По мнению футболиста, в футболе Осинькина есть часть идей Хосепа Гвардиолы и часть модели «Ливерпуля».

С чем бы сравнил футбол Осинькина? Мне кажется, это часть Гвардиолы и есть часть «Ливерпуля». Быстрые атаки, переход из обороны в атаку, агрессивность. Атака, контроль, владение и расстановки — 100% от Гвардиолы», — сказал Юрий Горшков в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.