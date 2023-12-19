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Тонали, Маунт и Антони — самые подешевевшие игроки АПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов английской Премьер-лиги, которые больше всех убавили в трансферной стоимости после осеннего отрезка сезона.

Лидером рейтинга стал дисквалифицированный из-за игры на ставок полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали. На втором месте расположился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт. На третьей строчке находится вингер «красных дьяволов» Антони.

Топ-10 самых подешевевших игроков английской Премьер-лиги:

1. Сандро Тонали («Ньюкасл», € 40 (-20) млн);

2. Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед», € 45 (-15) млн);

3. Антони («Манчестер Юнайтед», € 35 (-15) млн);

4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», € 60 (-10) млн);

5. Каземиро («Манчестер Юнайтед», € 30 (-10) млн);

6. Томас Парти («Арсенал», € 25 (-10) млн);

7. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», € 25 (-10) млн);

8. Уэсли Фофана («Челси», € 32 (-8) млн);

9. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», € 25 (-7) млн);

10. Эмилиано Буэндия («Астон Вилла», € 22 (-6) млн).