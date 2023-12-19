Головин попал в сборную самых дорогих игроков Лиги 1 без футболистов «ПСЖ»

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал сборную самых дорогих футболистов французской Лиги 1 без игроков «ПСЖ». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, чья ориентировочная трансферная стоимость составляет € 30 млн, попал в эту команду

Вратарь: Люка Шевалье («Лилль», € 18 млн).

Защитники: Лени Йоро («Лилль», € 25 млн); Жан-Клер Тодибо («Ницца», € 35 млн); Денис Закария («Монако», € 22 млн).

Полузащитники: Кефрен Тюрам-Юльен («Ницца», € 40 млн); Юссуф Фофана («Монако», € 28 млн); Амин Гуири («Ренн», € 28 млн); Александр Головин («Монако», € 30 млн); Райан Шерки («Лион», € 25 млн).

Нападающие: Джонатан Дэвид («Лилль», € 50 млн); Элье Ваи («Ланс», € 40 млн).