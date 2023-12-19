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«Наполи» может подписать защитника, принадлежащего «Барселоне»

«Наполи» может подписать защитника, принадлежащего «Барселоне»
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Итальянский «Наполи» вновь рассматривает вариант с подписанием французского защитника Клемана Лангле, который выступает за «Астон Виллу». Об этом сообщает издание Sport.

По сведениям источника, «Наполи» был заинтересован в услугах Лангле ещё летом. Однако тогда итальянский клуб не смог арендовать француза. На сей раз неаполитанцы снова возобновили свой интерес к Клеману. Они готовы обсудить условия его трансфера с «Барселоной», которой принадлежит футболист.

Напомним, действующее соглашение Лангле с «Барселоной» рассчитано до июня 2026 года. 28-летний защитник арендован «Астон Виллой» до конца нынешнего сезона, в котором он принял участие в общей сложности в пяти матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 8 млн.

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