«Челси» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка лиги начнётся в 23:00 мск

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Сегодня, 19 декабря, состоится матч четвертьфинала Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне английской Премьер-Лиги команды уже успели встретиться однажды. «Ньюкасл» у себя дома обыграл «Челси» с крупным счётом — 4:1. В составе «сорок» забитыми мячами отметились Александер Исак, Джамал Ласселс, Жоэлинтон и Энтони Гордон. В составе лондонцев — Рахим Стерлинг.

На пути в четвертьфинал «Челси» прошёл «Уимблдон» (2:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0) и «Блэкберн» (2:0). «Ньюкасл» оказался сильнее, чем «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0).