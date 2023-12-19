Ещё «Атлетико» попытается убрать неприятного соперника и обойти «Барсу» в таблице. Следим сразу за всеми!

«Челси» будет мстить «Ньюкаслу», а «Наполи» — творить в Кубке Италии. Онлайн дня в Европе

Друзья, всем привет! Сегодня вторник, но для европейского футбола это не повод останавливаться. Нас ждёт сразу несколько интересных матчей, и мы предлагаем вам следить за ними вместе с нами.

Самая жара начнётся в 23:00 мск. В это время стартует матч между «Челси» и «Ньюкаслом». Встреча этих команд в АПЛ в конце ноября закончилась для лондонцев болью (1:4), а теперь играть предстоит в четвертьфинале Кубка лиги. «Челси» явно попытается отомстить!

Параллельно пройдёт матч 1/8 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Фрозиноне». С фаворитом здесь всё понятно, особенно если игра пойдёт у Хвичи Кварацхелии и его партнёров. Но на кону выход в четвертьфинал, и в таком формате случается всякое.

Чуть позже, в 23:30 мск, стартует матч 18-го тура Примеры — «Атлетико» против «Хетафе». Для команды Диего Симеоне это шанс обойти «Барселону» и запрыгнуть в топ-3, а для соперника — подпортить жизнь соседям и вплотную приблизиться к зоне еврокубков.

Главные матчи, ключевые события в других встречах дня — всё это ловите в нашем онлайне.

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