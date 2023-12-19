Луис Энрике: у Мбаппе фантастический уровень, его результативность впечатляет

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о форварде своей команды Килиане Мбаппе.

«Мбаппе очень молод, но я уверен, что его ждут большие успехи. Хотелось бы, чтобы он их добился именно в «ПСЖ».

Килиан обладает фантастическим уровнем. Мне повезло иметь такого игрока в своей команде. Его результативность впечатляет, он находится на вершине мирового футбола», – приводит слова Энрике RMC Sport.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе с Энрике в последнее время возникли недопонимания.