Нападающий «Спартака» Николсон – об убийстве отца: я думал только о мести

Ямайский форвард московского «Спартака» Шамар Николсон, арендованный французским «Клермоном» до конца текущего сезона, рассказал своём состоянии, когда трагическим образом потерял отца.

«Мой отец был моим кумиром, я восхищался им. Трудно иметь позитивные мысли, когда теряешь того, кого любишь. У него не было возможности увидеть, как я играю на высоком уровне… Когда его убили, всё, о чем я мог думать, это о мести. Внутри меня нарастало насилие, я общался не с теми людьми. Я думал о том, чтобы совершать плохие поступки, убивать людей. Но моя семья была рядом, они не дали мне застрять в этой ловушке», – приводит слова Шамара So Foot.

Напомним, отец Шамара Николсона был застрелен в 2015 году. Его убили во время матча ямайской команды «Бойз Таун», где нападающий и начинал свою карьеру.