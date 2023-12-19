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«Рома» хочет подписать Леонардо Бонуччи

«Рома» хочет подписать Леонардо Бонуччи
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Защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи может перейти в «Рому». Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, в римском клубе обеспокоены травмой Криса Смоллинга и поездкой Эвана Н'Дика на Кубок африканских наций в составе сборной Кот-д′Ивуара. Руководство «Ромы» намерено укрепить центральную линию обороны. Боссы римлян видят в Бонуччи подходящую кандидатуру.

Отмечается, что «Рома» рассматривает и другие варианты усиления обороны. Клубу также интересны некоторые защитники из Серии А и Лиги 1.

Бонуччи перешёл в «Унион» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с берлинским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

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