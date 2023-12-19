Владимир Быстров: усилил бы Соболев «Зенит»? Вы издеваетесь

Бывший футболист «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, кто бы усилил санкт-петербургский клуб среди игроков красно-белых. Быстров отметил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев однозначно не смог бы усилить «Зенит».

«Страшный вопрос. Никто бы не усилил. Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет. Сергеев выходит и пашет — у него не всё может получаться, но самоотдача на высшем уровне», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Александр Соболев принял участие в 18 матчах во всех официальных турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.