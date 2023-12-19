Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров: усилил бы Соболев «Зенит»? Вы издеваетесь

Владимир Быстров: усилил бы Соболев «Зенит»? Вы издеваетесь
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, кто бы усилил санкт-петербургский клуб среди игроков красно-белых. Быстров отметил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев однозначно не смог бы усилить «Зенит».

«Страшный вопрос. Никто бы не усилил. Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет. Сергеев выходит и пашет — у него не всё может получаться, но самоотдача на высшем уровне», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Александр Соболев принял участие в 18 матчах во всех официальных турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Материалы по теме
«Почему в «Спартаке» Абаскаль, а не Осинькин?» Быстров раскритиковал тренера красно-белых
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android