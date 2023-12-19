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«Такой счастливый только со мной». Дарья Карпина поделилась новыми фотографиями с мужем

«Такой счастливый только со мной». Дарья Карпина поделилась новыми фотографиями с мужем
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, разместила новые фотографии с отпуска.

«Кайфую от осознания того, что такой счастливый он только рядом со мной. Ну ладно… и с кастрюлями (так мы называем двух моих соперниц, которых я сама и родила)», — написала Карпина в своём телеграм-канале.

Фото: Соцсети Дарьи Карпиной

Фото: Соцсети Дарьи Карпиной

Фото: Соцсети Дарьи Карпиной

Напомним, в данный момент 54-летний специалист находится в отпуске. Он выйдет из него 10 января вместе с «Ростовом». Футболисты команды пройдут медицинский осмотр и поедут на сборы в Объединённые Арабские Эмираты сразу после новогодних праздников. Южане располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко по итогам 18 проведённых матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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