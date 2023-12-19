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Директор «Брентфорда»: если кто-то захочет приобрести Тони — придётся хорошо заплатить

Директор «Брентфорда»: если кто-то захочет приобрести Тони — придётся хорошо заплатить
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Технический директор «Брентфорда» Ли Дайкс высказался о возможной продаже нападающего Айвана Тони в зимнее трансферное окно.

«В январе к Айвану будет повышенные интерес со стороны топ-клубов. И это абсолютно нормально. В прошлом сезоне он был третьим лучшим бомбардиром Премьер-лиги. На мой взгляд, Айван входит в пятёрку лучших форвардов мира.

Если кто-то захочет приобрести Тони — придётся хорошо заплатить. Он очень, очень талантлив», — приводит слова Дайкса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в мае этого года Тони был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января.

В сезоне-2022/2023 Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Тони со стороны «Челси».

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