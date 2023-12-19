Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил поручение по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Краснодарского края и при участии органов публичной власти федеральной территории «Сириус» с учетом ранее данных поручений обеспечить исходя из имеющихся ограничений (в том числе природоохранных) передачу (предоставление) земельных участков Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» в целях строительства национального центра подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по футболу, а также оказать необходимое содействие в создании такого центра», — приводит слова Путина Официальный сайт президента России.