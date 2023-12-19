Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу

Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил поручение по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Краснодарского края и при участии органов публичной власти федеральной территории «Сириус» с учетом ранее данных поручений обеспечить исходя из имеющихся ограничений (в том числе природоохранных) передачу (предоставление) земельных участков Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» в целях строительства национального центра подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по футболу, а также оказать необходимое содействие в создании такого центра», — приводит слова Путина Официальный сайт президента России.

Материалы по теме
Прямая линия с Путиным: об ОИ-2024, решении МОК и нейтральном статусе россиян
Live
Прямая линия с Путиным: об ОИ-2024, решении МОК и нейтральном статусе россиян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android