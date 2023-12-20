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«Чуть раздевалку не разнёс!» Игроки «Крыльев» рассказали об эмоциональности Осинькина

«Чуть раздевалку не разнёс!» Игроки «Крыльев» рассказали об эмоциональности Осинькина
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Несколько игроков «Крыльев Советов» рассказали об эмоциональности главного тренера команды Игоря Осинькина. Иван Ломаев, Юрий Горшков и Роман Ежов поделились своими историями в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Ломаев: «Мы играли с „Рубином“ на выезде, проигрывали 2:1 после первого тайма. Так матч и закончился. Он в раздевалку пришёл… Не помню, когда в последний раз так было, что он чуть раздевалку не разнёс!»

Ежов: «В „Муроме“, помните, когда он стол пнул? (смеются) „Ноготочки свои красьте, волосики красьте“. Это он про Зину (смеются)».

Горшков: «Когда в Ежова кинул бутсой, ещё в ФНЛ (смеются). Он увидел у тебя [обращается к Ежову] бутсы, когда мы проиграли „Сочи“ 2:5. Осинькин спрашивает: „Ёж, ты в пластиках играх?“, тот отвечает: „Да“. И он этой бутсой прям… [кинул] в него. Но там мы проиграли 2:5 и было много голов, где ехали ноги».

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