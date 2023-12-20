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Болельщик «Челси» столкнулся с вратарём «Ньюкасла» после гола Мудрика

Болельщик «Челси» столкнулся с вратарём «Ньюкасла» после гола Мудрика
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Сегодня, 20 декабря, завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В добавленное время ко второму тайму полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сравнял счёт (1:1). После забитого мяча на поле выбежал болельщик «синих», который столкнулся с голкипером «Ньюкасла» Мартином Дубравкой. Фанат быстро вернулся обратно на трибуну.

Встреча завершилась победой «Челси» в серии пенальти со счётом 4:2. В основное время команды сыграли вничью — 1:1. В составе «Ньюкасл Юнайтед» забитым мячом отметился нападающий Каллум Уилсон. Он отличился на 16-й минуте. «Челси» вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

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