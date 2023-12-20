Далер Кузяев попал в заявку «Гавра» на матч 17-го тура Лиги 1 с «Реймсом»

Сегодня, 20 декабря, в матче 17-го тура французской Лиги 1 встретятся «Реймс» и «Гавр». Команды будут играть на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев попал в заявку команды на матч. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне чемпионата Франции Кузяев провёл 16 матчей, в которых забил два мяча.

«Реймс» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 23 очка за 16 матчей. «Гавр» находится на 10-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует «ПСЖ» (37).