Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Далер Кузяев попал в заявку «Гавра» на матч 17-го тура Лиги 1 с «Реймсом»

Далер Кузяев попал в заявку «Гавра» на матч 17-го тура Лиги 1 с «Реймсом»
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, в матче 17-го тура французской Лиги 1 встретятся «Реймс» и «Гавр». Команды будут играть на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Реймс
Реймс
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев попал в заявку команды на матч. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне чемпионата Франции Кузяев провёл 16 матчей, в которых забил два мяча.

«Реймс» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 23 очка за 16 матчей. «Гавр» находится на 10-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует «ПСЖ» (37).

Материалы по теме
Кузяев остался самым дорогим игроком «Гавра» после изменений стоимости футболистов Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android