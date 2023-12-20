Почеттино: не собираемся оказывать на Нкунку слишком большое давление

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о возвращении на поле полузащитника Кристофера Нкунку в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1, 4:2 по пенальти). Нкунку вышел на замену на 69-й минуте и реализовал пенальти в послематчевой серии.

«Мы говорим об игроке, который прибыл и получил травму. Сейчас он встречается с командой и Премьер-лигой в разгар соревнований. Необходимо время, чтобы начать выступать и набрать наилучшую форму.

Любой может сразу судить об игроке, но самое важное — в какой форме. Мы ожидаем увидеть лучшего Нкунку, но проблема в том, что нам нужно время, чтобы он сыграл так, как мы ожидаем.

Одно дело — быть доступным, другое — выступать так, как мы ожидаем. Вот почему мы не собираемся оказывать на него слишком большое давление. День за днём мы будем подталкивать его к тому, чтобы он как можно скорее показал себя с лучшей стороны», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

26-летний Кристофер Нкунку перешёл в «Челси» летом 2023 года и получил травму в предсезонном контрольном матче.