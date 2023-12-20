Мостовой: если здесь себе Слуцкий репутацию подпортил, то в Китае ещё может проскочить

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи о том, что российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Мне всё равно, где и что делает Слуцкий. У него уже был опыт за границей, причём везде этот опыт был неудачным. Если здесь он уже подпортил себе репутацию, то в Китае ещё можно проскочить. В Китае всегда ко всему относятся спокойно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что вместе со Слуцким на работу в китайскую Суперлигу отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Последним клубом Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял до ноября 2022 года. Сейчас тренер занят активной деятельностью в медиаполе, участвует в различных шоу, иногда — в качестве ведущего.