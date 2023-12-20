Александр Мостовой: Россия остаётся в УЕФА? Аллилуйя!

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА. Исполком принял решение, что переход в Азию не имеет смысла без гарантий ФИФА по допуску к международным турнирам.

«Россия остаётся в УЕФА? Аллилуйя! Сделали то, о чём мы говорили ещё год назад. Правильное решение. Туда уйдёшь — потом назад не вернёшься. Мир — это Европа. Остались там, где и должны быть», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Российские арбитры также перестали получать назначения на международные футбольные матчи.