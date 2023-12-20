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Член исполкома РФС заявил, что решение отказаться от перехода в Азию не окончательное

Член исполкома РФС заявил, что решение отказаться от перехода в Азию не окончательное
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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Зотов заявил, что решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола не является окончательным. По его словам, РФС в течение года будет следить за развитием ситуации в переговорах с УЕФА.

«Моё мнение по поводу того, что отказались от перехода в Азию? Окончательно не отказывались. Решили ещё год посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Правильное ли это решение? Если все так решили, то, наверное, правильное», — приводит слова Зотова «Матч ТВ».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Российские арбитры также перестали получать назначения на международные футбольные матчи.

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