«Мне было стыдно». Игрок «Локомотива» Тикнизян — о конфликте с ГИБДД

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о конфликте с сотрудником ГИБДД из-за того, что тот неправильное прочитал его фамилию.

«Я сейчас относительно недавно получил права. До этого у меня их не было. Я сдал с третьего раза. Люди неправильно поймут, подумают, дурак такой, как я, ездит и правил не знает.

Так или иначе, я вспыльчивый человек эмоциональный. Если мне что-то не нравится, я порой могу не контролировать свои эмоции, в том плане, что ну очень быть острым на язык. И все вот эти ситуации с болельщиком, с охранником, с ГИБДД, они были просто потому, что мне тяжело ещё в силу возраста, характера контролировать свои эмоции. Мне за эти ситуации стыдно.

Я эмоции выплеснул, прошло какое-то время, я начинаю жалеть об этом, потому что в тот момент я не думал, что я говорю. Естественно, я извинился, и, слава богу, меня допустили ещё раз на экзамен, чтобы я смог сдать на права.

Там получилась ситуация немножко такая некорректная с моей стороны. То есть просто человек, который принимал у меня экзамен в машине, он неправильно мою фамилию прочитал. В принципе, я к этому привык, но тот момент был утром. Суть в том, что человек первый раз фамилию прочитал неправильно, второй раз. И на третий раз исковеркал.

Я приехал, сказал: «Да, извините, я неправ был перед тем человеком». Извинился перед ГИБДД. И в принципе, слава богу, что получилось эту ситуацию уладить», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».