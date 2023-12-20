Газзаев: абсолютно правильно, что РФС взял паузу по вопросу перехода в Азию

Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию. Ранее сообщалось, что решение остаться в УЕФА было принято на заседании исполкома РФС.

«УЕФА нас не исключил, а отстранил на один футбольный календарный год. По окончании этого срока, который заканчивается в мае, думаю, что будет всё определено. РФС постоянно находится в переговорном процессе. Сейчас нет никакого смысла бежать впереди паровоза. Когда закончатся сроки данного решения, тогда уже можно будет принимать какое-то решение. Мы не можем находиться постоянно в изоляции. Но абсолютно правильно, что сейчас РФС взял паузу по вопросу перехода в Азию», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.