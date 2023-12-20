Почеттино — о «Челси»: нам нужно продолжать верить в успех

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о взаимоотношении игроков и руководства лондонского клуба.

«Нам нужно продолжать верить в успех. Я доверяю этому проекту, как и моим футболистам. Именно за счёт веры мы собираемся создать отличную команду.

Всегда быть вместе и поддерживать друг друга — это то правило, которое может повысить наш уровень игры. У нас отличное взаимопонимание», – приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Челси» под руководством Почеттино занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 22 очка за 17 туров. Во вторник, 19 декабря, в четвертьфинале Кубка лиги лондонцы на домашнем стадионе обыграли «Ньюкасл» и пробились в полуфинал турнира.