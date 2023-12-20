Произошла массовая драка игроков в матче турецких «Бурсаспора» и «Диярбекирспора»

На матче 18-го тура третьей по силе турецкой лиги между «Бурсаспором» и «Диярбекирспором» (0:2) произошла массовая драка футболистов.

Двумя забитыми мячами гостей отметились нападающий Ясин Дюльгер на 25-й минуте и полузащитник команды Бюньямин Юрюр на 82-й минуте игры. Уже в концовке встречи началась массовая драка с участием футболистов команд, а также персонала клубов. По итогу из-за потасовки были удалены пять футболистов.

На данный момент «Бурсаспор» после 17 сыгранных матчей чемпионата располагается в зоне вылета, на 17-м месте с 14 очками. «Диярбекирспор» после такого же количества проведённых игр находится на седьмой строчке с 26 очками. Лидером чемпионата является «Эрокспор», который в своём активе имеет 40 очков.