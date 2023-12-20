Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Баварии» Павлович намерен выступать за сборную Германии

Хавбек «Баварии» Павлович намерен выступать за сборную Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Баварии» Александар Павлович не желает выступать за сборную Сербии. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). Отметим, хавбек уже успел провести два матча за молодёжную команду Германии (до 20 лет).

По информации источника, 19-летний опорный полузащитник заинтересован в игре за сборную Германии, несмотря на своё балканское происхождение. Сербская федерация футбола хочет уговорить молодого игрока выступать за свою национальную команду, однако на данный момент тот отвечает отказом.

В текущем сезоне Павлович провёл за «Баварию» пять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

Материалы по теме
Гарри Кейн во второй раз подряд стал лучшим игроком месяца «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android