Хавбек «Баварии» Павлович намерен выступать за сборную Германии

Полузащитник «Баварии» Александар Павлович не желает выступать за сборную Сербии. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). Отметим, хавбек уже успел провести два матча за молодёжную команду Германии (до 20 лет).

По информации источника, 19-летний опорный полузащитник заинтересован в игре за сборную Германии, несмотря на своё балканское происхождение. Сербская федерация футбола хочет уговорить молодого игрока выступать за свою национальную команду, однако на данный момент тот отвечает отказом.

В текущем сезоне Павлович провёл за «Баварию» пять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.