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Генсек Футбольного союза Сербии рассказал, на каком стадионе будет сыгран матч с Россией

Генсек Футбольного союза Сербии рассказал, на каком стадионе будет сыгран матч с Россией
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Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович рассказал, на каком стадионе будет сыгран товарищеский матч со сборной России.

«Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными. Игра пройдёт 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», — приводит слова Сурбатовича Sport24.

Ранее на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве сборная России обыграла в товарищеском матче сборную Камеруна со счётом (1:0).

Напомним, ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация договорилась о товарищеской игре со сборной Сербии. При этом в РФС хотели договориться о матче со сборной Боснии и Герцеговины, но не получилось.

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