Калешин: обыграли мы «Химки» или «Барселону» — без разницы, одинаковые премиальные

Экс-защитник «Рубина» Виталий Калешин поделился воспоминаниями о легендарной победе над испанской «Барселоной» в групповом раунде Лиги чемпионов — 2009/2010. В октябре 2009 года казанцы на выезде сенсационно одолели «Барселону» (2:1). Голами в том матче отмечались полузащитники Александр Рязанцев и Гёкдениз Карадениз.

«После игры у футболистов дофаминовая яма. Вот тогда было самое сильное опустошение за карьеру. Бердыев позже к нам зашёл и спросил: «Вы чего сидите такие тихие — каждый день, что ли, «Барселону» обыгрываете?» И разрeшил нам выпить пo бутылке пива.

А в казанском аэропорту нас встретили болельщики, мэр, министр спорта. Похлопали, постояли, разошлись — и забыли. Ни ресторанов, ни кафе.

Были двойные-тройные премиальные? Не-е-е! Как и в чемпионате России — пять тысяч долларов. Обыграли мы «Химки» или «Барселону» — без разницы. И на том спасибо: потом было такое, что зарплату не платили по четыре месяца», — приводит слова Калешина Sport24.

Победа над «Барселоной» позволила «Рубину» занять третье место в группе, где также выступали «Интер» и киевское «Динамо». Казанская команда попала в Лигу Европы, где дошла до 1/8 финала, проиграв на данной стадии по сумме двух матчей немецкому «Вольфсбургу» (2:3).